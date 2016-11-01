عاجل..زوج حاول قتل زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتز حي المسيرة بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، على وقع حادث خطير، بطله زوج حاول قتل زوجته داخل منزلهما بعد نشوب خلاف بينهما.

"شوف تيفي"

اهتز حي المسيرة بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، على وقع حادث خطير، بطله زوج حاول قتل زوجته داخل منزلهما بعد نشوب خلاف بينهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الزوج في عقده الرابع، وجه لزوجته ضربة خطيرة على مستوى الرأس بواسطة آنية للطبخ "كوكوط"، متسببا لها في جرح عميق.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، نقلت الزوجة إلى مستشفى مولاي رشيد في حالة خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية.