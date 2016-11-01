فيديو مؤلم.. سيدة بوجه مكشوف :غتاصبوني قدام راجلي وولادي وكنطلب من سيدنا يدخل..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهرت من خلاله سيدة وهي تكشف عن تعرضها للاغتصاب من طرف بعض الأشخاص أمام زوجها وأبنائها.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهرت من خلاله سيدة وهي تكشف عن تعرضها للاغتصاب من طرف بعض الأشخاص أمام زوجها وأبنائها.

وأوضحت هذه السيدة التي تدعى ''صفية'' بأنها تقدمت لمصالح الدرك الملكي بشكاية، تفيد بأنها تعرضت لهجوم شنيع على يد عصابة خطيرة، قاموا باغتصابها والتسبب في فقدان زوجها لذاكرته نظرا لتلقيه إصابات خطيرة على مستوى الرأس.

وأضافت هذه السيدة بأن عائلتها أصبحت تعيش الضياع نتيجة شعورهم بالحكرة، وطالبت في الوقت ذاته من المسؤولين التدخل السريع وإنصافهم دون أن تكشف عن المنطقة التي تنحدر منها.