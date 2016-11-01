هاكرز مغربي مشا فيها وها علاش شدوه ﻿

المغاربة واعرين فالتكنولوجيا، وقد تجد شباب بدون تعليم أكاديمي ويتقنون البرمجة والأنظمة المعلوماتية بطريقة احترافية، لكن شاب مغربي زغبو الله ومشا بعيد وكبد شركات كبرى خسائر مالية مهمة.

شوف تيفي

المغاربة واعرين فالتكنولوجيا، وقد تجد شباب بدون تعليم أكاديمي ويتقنون البرمجة والأنظمة المعلوماتية بطريقة احترافية، لكن شاب مغربي زغبو الله ومشا بعيد وكبد شركات كبرى خسائر مالية مهمة.

وكشف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن الشرطة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء ألقت القبض على هذا الهاكرز الذي كان ينسق مع آخرين للدخول في نظام للمعالجة الآلية وإحداث أعطاب فيه وهو من شأنه المس بالمعطيات الخاصة للأشخاص والمؤسسات، حيث جرى التحقيق معه في وقت سابق وتقديمه للعدالة التي ستقول كلمتها في المنسوب إليه خلال الأيام المقبلة.