ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل هي مؤامرة؟ ﻿

في محاولة منهم لكشف حقائق جديدة بخصوص الفخ الذي قد يكون الفنان المغربي سعد لمجرد قد وقع فيه، نشر عشاق ''المعلم'' بحساب على الانستغرام صورة جديدة لهذا الأخير من داخل ملهى ليلي بباريس وإلى جانبه

''شوف تيفي''

في محاولة منهم لكشف حقائق جديدة بخصوص الفخ الذي قد يكون الفنان المغربي سعد لمجرد قد وقع فيه، نشر عشاق ''المعلم'' بحساب على الانستغرام صورة جديدة لهذا الأخير من داخل ملهى ليلي بباريس وإلى جانبه الجزائري المدعو ''مارز'' ، وذلك قبل ساعات قليلة قبل اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بعد أن وجهت له الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' تهمة اغتصابها وتعنيفها.

وقرر عشاق المجرد الكشف عن هذه الصورة، والتركيز على الشخص الذي كان إلى جانبه، موضحين بأن هناك احتمال كبير أن تكون له يدا في هذه القضية، وذلك من خلال اتفاقه مع لورا بريول وصديقاتها بإسقاط ''المعلم'' في الفخ.

وكان عشاق المجرد قبل أيام قليلة، قد كشفوا عن هوية هذا الجزائري، مؤكدين في الوقت ذاته بأن هناك شكوك تشير إلى أنه كان وراء التقاط صورة الفنان المغربي وهو مصفد اليدين خلال اعتقاله، وأنه كان على علم بما كان سيقع داخل الفندق.