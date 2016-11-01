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عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 23:22 عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات | ثقافة و فنون
عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات
قرر منظمو مهرجان أزمور بالخميسات في دورته الأولى، تأجيل سهرة اليوم الجمعة، بالرغم من الحضور الجماهيري الكبير الذي حل بعين المكان.

 ''شوف تيفي''

 قرر منظمو مهرجان أزمور بالخميسات في دورته الأولى، تأجيل سهرة اليوم الجمعة، بالرغم من الحضور الجماهيري الكبير الذي حل بعين المكان.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المكلف بالإنارة بالمهرجان، رفض صعود الفنانين إلى الخشبة، خوفا من وقوع تماس كهربائي وتعرضهم للأذى نتيجة التساقطات المطرية التي تعرفها المدينة الزمورية.

وأضاف المصدر ذاته بأن منظمي المهرجان، قرروا دمج سهرة اليوم الجمعة مع سهرة يوم غد السبت، وذلك لتعويض الجماهير التي اضطرت للمغادرة و ذلك بسبب التساقطات المطرية.

 

 

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