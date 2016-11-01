الرئيس النيجيري يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس ﻿

أقام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية محمد بخاري، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأبوجا، مأدبة عشاء رسمية على الملك محمد السادس، والوفد المرافق له.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أقام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية محمد بخاري، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأبوجا، مأدبة عشاء رسمية على الملك محمد السادس، والوفد المرافق له.

وحضر هذه المأدبة أعضاء الحكومة النيجيرية وفاعلون اقتصاديون نيجيريون وكبار الشخصيات المدنية والعسكرية.

وكان الملك والرئيس محمد بخاري قد ترأسا في وقت سابق حفل إطلاق شراكة استراتيجية من أجل تنمية صناعة الأسمدة بنيجيريا، والتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي.





