 معطيات استخباراتية مغربية تحذر أوروبا من هجمات إرهابية بأسلحة كيماوية خلال رأس السنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل هي مؤامرة؟ | ثقافة و فنون

ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس.. | مجتمع

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس..

عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات | ثقافة و فنون

عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات

الحموشي يوقف شرطية بالرباط.. وها علاش | بوليتيك

الحموشي يوقف شرطية بالرباط.. وها علاش

الرئيس النيجيري يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس | بوليتيك

الرئيس النيجيري يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس

معطيات استخباراتية مغربية تحذر أوروبا من هجمات إرهابية بأسلحة كيماوية خلال رأس السنة | بوليتيك

معطيات استخباراتية مغربية تحذر أوروبا من هجمات إرهابية بأسلحة كيماوية خلال رأس السنة

مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

معطيات استخباراتية مغربية تحذر أوروبا من هجمات إرهابية بأسلحة كيماوية خلال رأس السنة

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 22:22 معطيات استخباراتية مغربية تحذر أوروبا من هجمات إرهابية بأسلحة كيماوية خلال رأس السنة | بوليتيك
معطيات استخباراتية مغربية تحذر أوروبا من هجمات إرهابية بأسلحة كيماوية خلال رأس السنة
كشف معطيات استخباراتية أوروبية أن المغرب حذر عددا من البلدان الأوروبية من هجمات محتملة قد تستهدفهم باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وأشار مصدر من الشرطة الدولية إلى أن المخاوف تزايدت من هجمات

''شوف تيفي''
كشف معطيات استخباراتية أوروبية أن المغرب حذر عددا من البلدان الأوروبية من هجمات محتملة قد تستهدفهم باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وأشار مصدر من الشرطة الدولية إلى أن المخاوف تزايدت من هجمات دامية، فيما رفعت عدد من البلدان الأوروبية حذرها إلى أقصاه مع حلول نهاية السنة.
وحسب يومية المساء قي عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد كشف تقرير للشرطة الدولية أن عملية للشرطة المغربية، في فبراير الماضي، أحبطت هجوما محتملا للتنظيم، وكشفت عن احتمال لجوئه إلى استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية، كما كشفت العملية أن هذه المواد يمكن استعمالها في أوروبا أيضا.

وأضافت اليومية بأن تغيير التنظيم لاستراتيجيته، يأتي رغم أن الأسلحة النارية الآلية والسكاكين والمركبات تبقى الأكثر استعمالا من قبله لسهولتها، وكذلك بسبب ''فعاليتها وسهولة الوصول لهذه الأسلحة، ويحذر التقرير أيضا من أن تكتيكات يستخدمها التنظيم في العراق وسوريا – مثل السيارات المفخخة – يمكن استعمالها أيضا في أوروبا''.
وكشف الأنتربول أنه من المرجح أن يشن التنظيم هجمات جديدة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وربما تستهدف هذه الهجمات البلدان الأعضاء في قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وتشير تقديرات من بعض أجهزة الاستخبارات إلى أن ''هناك بالفعل عددا من عناصر التنظيم متواجدة فوق التراب الأوروبي، وتتوفر لها القدرة على ارتكاب هجمات إرهابية''، وفقا للتقرير، الذي يعتمد على معطيات استخباراتية جمعت من مختلف أنحاء أوروبا، كما يعتمد على تقارير وسائل الإعلام ومحادثات أبرز قادة التنظيم التي نشرت سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد حذر، في حوار له مع إحدى الصحف البريطانية، من إمكانية استخدام عناصر ''داعش'' أسلحة كيماوية وبيولوجية بالمملكة المتحدة ودول أوروبية، مشيرا إلى أن التنظيم يستعمل أسلحة من هذا النوع يتم تصنيعها من مواد متوفرة في المحلات والمتاجر في البلدان الأوربية، كما أنها لا تكلفه الكثير من المال، حيث تظل أثمنتها مناسبة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البلدان الأوروبية داعش أسلحة كيماوية التنظيم الاستخبارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الحموشي يوقف شرطية بالرباط.. وها علاش | بوليتيك

الحموشي يوقف شرطية بالرباط.. وها علاش

الرئيس النيجيري يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس | بوليتيك

الرئيس النيجيري يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس

مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ليلى الحديوي واخر ماكين في السيارات الفاخرة بمهرجان مراكش.. | زووم
منذ 10 دقائق

ليلى الحديوي واخر ماكين في السيارات الفاخرة بمهرجان مراكش..

شاهد كيف أصبحت كريمة وساط هيفاء المغرب في برنامج تغريدة بعد عملية التنحيف | قنوات أخرى

شاهد كيف أصبحت كريمة وساط '' هيفاء المغرب '' في برنامج تغريدة بعد عملية التنحيف

لوك جديد للفنان المثير للجدل الملقب بالمش رشيد بوبكر في برنامج تغريدة | قنوات أخرى

لوك جديد للفنان المثير للجدل الملقب بالمش رشيد بوبكر في برنامج تغريدة

شـاهد كـيـف أُعْـجِب الملك محمد السادس بهذه الـقـطعة الأثرية الـنادرة في نيجيريا | قنوات أخرى

شـاهد كـيـف أُعْـجِب الملك محمد السادس بهذه الـقـطعة الأثرية الـنادرة في نيجيريا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هاكرز مغربي مشا فيها وها علاش شدوه | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

هاكرز مغربي مشا فيها وها علاش شدوه

ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل هي مؤامرة؟ | ثقافة و فنون

ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس.. | مجتمع

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس..

عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات | ثقافة و فنون

عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات

﻿ ﻿
أمس 23:29 GMT

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.