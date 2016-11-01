مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل ﻿

''شوف تيفي''
تعرض منزل القيادية اليسارية نبيلة منيب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، و الواقع على مستوى جماعة كماسة بإقليم شيشاوة ضواحي مدينة مراكش للتخريب والنهب و السرقة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المنزل الذي تعود ملكيته لنبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد والكائن بدوار ''تلامنزو'' جماعة كماسة تعرض للتخريب والنهب من طرف عصابة مجهولة .
وأضافت المصادر ذاتها بأن المتورطين في اقتحام المنزل، تمكنوا من سرقة كل محتوياته بالكامل، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي التابعة لمنطقة مجاط، فتحت تحقيقا للتعرف على هوية أفراد هذه العصابة.
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