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مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 21:31 مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
مثير..منزل نبيلة منيب يتعرض للتخريب والسرقة..وهذه هي التفاصيل
تعرض منزل القيادية اليسارية نبيلة منيب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، و الواقع على مستوى جماعة كماسة بإقليم شيشاوة ضواحي مدينة مراكش للتخريب والنهب و السرقة.

''شوف تيفي''

تعرض منزل القيادية اليسارية نبيلة منيب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، و الواقع على مستوى جماعة كماسة بإقليم شيشاوة ضواحي مدينة مراكش للتخريب والنهب و السرقة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المنزل الذي تعود ملكيته لنبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد والكائن بدوار ''تلامنزو'' جماعة كماسة تعرض للتخريب والنهب من طرف عصابة مجهولة .

وأضافت المصادر ذاتها بأن المتورطين في اقتحام المنزل، تمكنوا من سرقة كل محتوياته بالكامل، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي التابعة لمنطقة مجاط، فتحت تحقيقا للتعرف على هوية أفراد هذه العصابة.

 

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المغرب شوف تيفي مجاط الدرك الملكي حزب اليسار الديمقراطي نبيل منيب

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