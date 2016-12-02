بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة'' ﻿

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''، حيث سيتم تدريجيا وضع تجهيزات مختلفة رهن إشارة المسافرين لتحسين الولوجيات داخل المحطات والأرصفة وعلى متن القطارات.

شوف تيفي:

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''، حيث سيتم تدريجيا وضع تجهيزات مختلفة رهن إشارة المسافرين لتحسين الولوجيات داخل المحطات والأرصفة وعلى متن القطارات.

وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم الجمعة، أن تحسين الولوجيات من أجل مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة حسب احتياجاتهم، يمر أساسا عبر تهييئ المرافق والمعدات بالمحطات وعلى متن القطارات، وأيضا عبر برمجة دورات تدريبية لجميع المتعاونين التجاريين من أجل تقريبهم من مشاكل هذه الفئة من المسافرين.

وأبرز المكتب أن سياسة الارتقاء بالخدمات ذات الصلة ستتمثل أساسا في وضع فضاءات ملائمة للاستقبال وبيع التذاكر، ومراحيض مخصصة للأشخاص ذوي الحركية المحدودة، ومصاعد تمكن من التنقل داخل المحطات والولوج إلى الأرصفة، وكراسي متحركة في معظم المحطات، علاوة على تجهيز ممرات خاصة وأرصفة مرتفعة، وتوفير أماكن مخصصة في مواقف السيارات.

وأشار البلاغ إلى أنه في مرحلة أولى، ابتداء من 3 دجنبر الجاري، ستكون خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة'' متوفرة على متن قطارات محور مطار محمد الخامس- القنيطرة، في عشر محطات هي محطة محمد الخامس، والوازيس، والدار البيضاء المسافرين، والدار البيضاء الميناء ، وعين السبع ، والمحمدية، والرباط أكدال، والرباط المدينة، وسلا المدينة، والقنيطرة، مضيفا أنه ابتداء من نفس التاريخ، سيتم تدريجيا، في ما يخص الخطوط الكبرى، تجهيز القطارات المباشرة لمحور فاس بفضاءات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيتم تجهيز محوري طنجة ومراكش تدريجيا، خلال سنة 2017 ، بذات الخدمة، وذلك موازاة مع استلام عربات ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف الشركة الشريفة للعتاد الصناعي والسكك الحديدية.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع هذه المعدات، ولتلبية المتطلبات المختلفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضع المكتب رهن إشارتهم خدمة مساعدة، حيث يمكنهم الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255 لحجز الخدمة المطلوبة في المحطة، مبرزا أن هذه الخدمة متوفرة مجانا بالحجز المسبق 24 ساعة والوصول إلى المحطة على الأقل 30 دقيقة قبل انطلاق القطار.





