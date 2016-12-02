 بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش | مجتمع

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس | مجتمع

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل | بوليتيك

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 19:51 بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد
بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''، حيث سيتم تدريجيا وضع تجهيزات مختلفة رهن إشارة المسافرين لتحسين الولوجيات داخل المحطات والأرصفة وعلى متن القطارات.

شوف تيفي:

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''، حيث سيتم تدريجيا وضع تجهيزات مختلفة رهن إشارة المسافرين لتحسين الولوجيات داخل المحطات والأرصفة وعلى متن القطارات.

وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم الجمعة، أن تحسين الولوجيات من أجل مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة حسب احتياجاتهم، يمر أساسا عبر تهييئ المرافق والمعدات بالمحطات وعلى متن القطارات، وأيضا عبر برمجة دورات تدريبية لجميع المتعاونين التجاريين من أجل تقريبهم من مشاكل هذه الفئة من المسافرين.

وأبرز المكتب أن سياسة الارتقاء بالخدمات ذات الصلة ستتمثل أساسا في وضع فضاءات ملائمة للاستقبال وبيع التذاكر، ومراحيض مخصصة للأشخاص ذوي الحركية المحدودة، ومصاعد تمكن من التنقل داخل المحطات والولوج إلى الأرصفة، وكراسي متحركة في معظم المحطات، علاوة على تجهيز ممرات خاصة وأرصفة مرتفعة، وتوفير أماكن مخصصة في مواقف السيارات.

وأشار البلاغ إلى أنه في مرحلة أولى، ابتداء من 3 دجنبر الجاري، ستكون خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة'' متوفرة على متن قطارات محور مطار محمد الخامس- القنيطرة، في عشر محطات هي محطة محمد الخامس، والوازيس، والدار البيضاء المسافرين، والدار البيضاء الميناء ، وعين السبع ، والمحمدية، والرباط أكدال، والرباط المدينة، وسلا المدينة، والقنيطرة، مضيفا أنه ابتداء من نفس التاريخ، سيتم تدريجيا، في ما يخص الخطوط الكبرى، تجهيز القطارات المباشرة لمحور فاس بفضاءات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيتم تجهيز محوري طنجة ومراكش تدريجيا، خلال سنة 2017 ، بذات الخدمة، وذلك موازاة مع استلام عربات ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف الشركة الشريفة للعتاد الصناعي والسكك الحديدية.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع هذه المعدات، ولتلبية المتطلبات المختلفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضع المكتب رهن إشارتهم خدمة مساعدة، حيث يمكنهم الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255 لحجز الخدمة المطلوبة في المحطة، مبرزا أن هذه الخدمة متوفرة مجانا بالحجز المسبق 24 ساعة والوصول إلى المحطة على الأقل 30 دقيقة قبل انطلاق القطار.
المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القطار دوي الاحتياجات المكتب الوطني للسسك الحديدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من لندن.. سلوى أخنوش تتوج بجائزة النساء العربيات لسنة 2016 | اقتصاد

من لندن.. سلوى أخنوش تتوج بجائزة '' النساء العربيات لسنة 2016 ''

بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء | اقتصاد

بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء

الحركة وقفات.. إفلاس 6338 شركة في وقت وجيز وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

الحركة وقفات.. إفلاس 6338 شركة في وقت وجيز وهذه هي التفاصيل

المجلس الدستوري يبطل عضوية مستشار برلماني | اقتصاد

المجلس الدستوري يبطل عضوية مستشار برلماني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة مثيرة من مهرجان الخميسات..طبال طاح فالأرض وهاشنو دار | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

لقطة مثيرة من مهرجان الخميسات..طبال طاح فالأرض وهاشنو دار

موس ماهير منوضها فالخميسات..شوفو كيفاش تفاعلو معاه المغاربة | بــووز

موس ماهير منوضها فالخميسات..شوفو كيفاش تفاعلو معاه المغاربة

شهادة جد مؤثرة و صادمة من زوجة تعرضت لأعمال سحر و شعوذة..عائلتي دارو ليا السحور باش منبقاش نولد و دفنوه مع المِيت فالقبر | بــووز

شهادة جد مؤثرة و صادمة من زوجة تعرضت لأعمال سحر و شعوذة..عائلتي دارو ليا السحور باش منبقاش نولد و دفنوه مع المِيت فالقبر

بأمر من لقجع قراءة الفاتحة على ضحايا الطائرة المنكوبة للفريق البرازيلي في أولى لقاءات الجولة 11 ! | زووم

بأمر من لقجع قراءة الفاتحة على ضحايا الطائرة المنكوبة للفريق البرازيلي في أولى لقاءات الجولة 11 !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

﻿ ﻿
اليوم 01:51 GMT

عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.