 هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش | مجتمع

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس | مجتمع

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل | بوليتيك

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 19:34 هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق
هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة
لقي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة مصرعهم في حريق شب بمنزلهم، مساء أمس الخميس، بحي الغفران بمدينة الداخلة.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

 لقي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة مصرعهم في حريق شب بمنزلهم، مساء أمس الخميس، بحي الغفران بمدينة الداخلة.

وأوضح مصدر من السلطة المحلية بالداخلة أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وسنة واحدة، كانوا وقت اندلاع الحريق بمفردهم بمنزل أسرتهم، بعد خروج والدتهم لقضاء بعض المآرب.

ورجح المصدر ذاته أن يكون اندلاع الحريق ناتج عن تماس كهربائي، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إخماد الحريق، وتم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة.

وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق في النازلة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحريق.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت صباح اليوم الجمعة، أن تماسا كهربائيا تسبب في انفجار شاحن هاتف نقال، واندلاع حريق مهول داخل منزل بحي العفران بالداخلة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال.

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الضحايا القضاء الوقاية المدنية مستودع الأموات الحريق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون | حوادث و حقوق

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون

فيدو مؤلم وجد صادم.. تصوير فتاة قاصر بعد ممارسة الجنس عليها بالمغرب وتعنيفها بطريقة مروعة.. ونشطاء يطالبون باعتقال المتورطين | حوادث و حقوق

فيدو مؤلم وجد صادم.. تصوير فتاة قاصر بعد ممارسة الجنس عليها بالمغرب وتعنيفها بطريقة مروعة.. ونشطاء يطالبون باعتقال المتورطين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة مثيرة من مهرجان الخميسات..طبال طاح فالأرض وهاشنو دار | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

لقطة مثيرة من مهرجان الخميسات..طبال طاح فالأرض وهاشنو دار

موس ماهير منوضها فالخميسات..شوفو كيفاش تفاعلو معاه المغاربة | بــووز

موس ماهير منوضها فالخميسات..شوفو كيفاش تفاعلو معاه المغاربة

شهادة جد مؤثرة و صادمة من زوجة تعرضت لأعمال سحر و شعوذة..عائلتي دارو ليا السحور باش منبقاش نولد و دفنوه مع المِيت فالقبر | بــووز

شهادة جد مؤثرة و صادمة من زوجة تعرضت لأعمال سحر و شعوذة..عائلتي دارو ليا السحور باش منبقاش نولد و دفنوه مع المِيت فالقبر

بأمر من لقجع قراءة الفاتحة على ضحايا الطائرة المنكوبة للفريق البرازيلي في أولى لقاءات الجولة 11 ! | زووم

بأمر من لقجع قراءة الفاتحة على ضحايا الطائرة المنكوبة للفريق البرازيلي في أولى لقاءات الجولة 11 !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

﻿ ﻿
اليوم 01:51 GMT

عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.