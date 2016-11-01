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قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 19:04 قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي
قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها
قصة الأفارقة ومواطني أمريكا اللاتينية مع الكوكايين مثيرة جدا، فالمارين من صراط مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يكشف عنهم الحجاب، وتظهر الكبسولات داخل أمعائهم قبل أن يغادروا المطار صوب مدخل

شوف تيفي

قصة الأفارقة ومواطني أمريكا اللاتينية مع الكوكايين مثيرة جدا، فالمارين من صراط مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يكشف عنهم الحجاب، وتظهر الكبسولات داخل أمعائهم قبل أن يغادروا المطار صوب مدخل العاصمة الاقتصادية أو صوب بلدانهم الأصلية.
وعلمت ''شوف تيفي'' أنه وقبل الإفريقي الذي تم نقله إلى مستعجلات موريزكو، تم إخضاع مواطنة برازيلية لغسل الأمعاء بعدما اشتبه في داخلها كبسولات كوكايين كانت تنوي إدخالها للمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن البرازيلية المذكورة كانت تنوي إيصال الكبسولات لأحد الأشخاص المغاربة الذي تم القبض عليه هو الآخر ليجري تقديمهما للعدالة بعد انتهاء التحقيق معهما.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تحقيق الكوكايين مطار أمريكا

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