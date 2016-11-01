 من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش | مجتمع

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس | مجتمع

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل | بوليتيك

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 18:44 من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش | مجتمع
من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش
نقلت مروحية طبية صباح اليوم رضيعة من إقليم خنيفرة مباشرة للمستشفى الجامعي بفاس، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس جعل الطاقم الطبي بالمستشفى الميداني الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين القاطنين

شوف تيفي
نقلت مروحية طبية صباح اليوم رضيعة من إقليم خنيفرة مباشرة للمستشفى الجامعي بفاس، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس جعل الطاقم الطبي بالمستشفى الميداني الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين القاطنين بالأطلس بأوامر ملكية يعجل بنقلها.

وتعتبر هذه المروحية الطبية وسيلة فريدة لنقل المرضى، حيث أنقدت مجموعة من الأرواح منذ بداية تفعيلها، خصوصا من الأشخاص المقيمين في أماكن صعبة بالأطلس والتي ساهمت بشكل كبير في فك العزلة والذي انعكس إيجابا على سكان هذه المناطق.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مروحية طبية فاس رضيعة الأطلس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس | مجتمع

الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس

بالفيديو .. احذر الكيتشوب ! سموم تدمر الكبد وتصيب الإنسان تدريجياً بالقولون والسرطان ! | مجتمع

بالفيديو .. احذر الكيتشوب ! سموم تدمر الكبد وتصيب الإنسان تدريجياً بالقولون والسرطان !

عاجل.. انهيار ترابي في مسجد بآسفي ومقتل عامل.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. انهيار ترابي في مسجد بآسفي ومقتل عامل.. وهذه هي التفاصيل

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة مثيرة من مهرجان الخميسات..طبال طاح فالأرض وهاشنو دار | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

لقطة مثيرة من مهرجان الخميسات..طبال طاح فالأرض وهاشنو دار

موس ماهير منوضها فالخميسات..شوفو كيفاش تفاعلو معاه المغاربة | بــووز

موس ماهير منوضها فالخميسات..شوفو كيفاش تفاعلو معاه المغاربة

شهادة جد مؤثرة و صادمة من زوجة تعرضت لأعمال سحر و شعوذة..عائلتي دارو ليا السحور باش منبقاش نولد و دفنوه مع المِيت فالقبر | بــووز

شهادة جد مؤثرة و صادمة من زوجة تعرضت لأعمال سحر و شعوذة..عائلتي دارو ليا السحور باش منبقاش نولد و دفنوه مع المِيت فالقبر

بأمر من لقجع قراءة الفاتحة على ضحايا الطائرة المنكوبة للفريق البرازيلي في أولى لقاءات الجولة 11 ! | زووم

بأمر من لقجع قراءة الفاتحة على ضحايا الطائرة المنكوبة للفريق البرازيلي في أولى لقاءات الجولة 11 !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في مجال الأسمدة والإعفاء من التأشيرة | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات من بينها التوقيع على عقد شراكة في

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة | حوادث و حقوق

هذه التفاصيل الكاملة لفاجعة مقتل ثلاثة أطفال بسبب انفجار شارجور بمدينة بالداخلة

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

﻿ ﻿
اليوم 01:51 GMT

عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.