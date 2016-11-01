من حسنات المروحية الطبية.. إنقاذ رضيعة بعد نقلها على وجه السرعة لفاس وها علاش ﻿

نقلت مروحية طبية صباح اليوم رضيعة من إقليم خنيفرة مباشرة للمستشفى الجامعي بفاس، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس جعل الطاقم الطبي بالمستشفى الميداني الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين القاطنين

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نقلت مروحية طبية صباح اليوم رضيعة من إقليم خنيفرة مباشرة للمستشفى الجامعي بفاس، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس جعل الطاقم الطبي بالمستشفى الميداني الذي تم وضعه رهن إشارة المواطنين القاطنين بالأطلس بأوامر ملكية يعجل بنقلها.

وتعتبر هذه المروحية الطبية وسيلة فريدة لنقل المرضى، حيث أنقدت مجموعة من الأرواح منذ بداية تفعيلها، خصوصا من الأشخاص المقيمين في أماكن صعبة بالأطلس والتي ساهمت بشكل كبير في فك العزلة والذي انعكس إيجابا على سكان هذه المناطق.



