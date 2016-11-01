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الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 18:33 الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس | مجتمع
الشيخ سار يشيد بإحتجاج المصلين على توقيف إمام مسجد ابن تاشفين بفاس
أشاد إلياس الخريسي المعروف في مواقع التواصل الإجتماعي بلقب ''الشيخ صار''، بخطوة المصلين اليوم الجمعة الإحتجاج من داخل مسجد يوسف بن تاشفين بمدينة فاس بعد توقيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شوف تيفي
أشاد إلياس الخريسي المعروف في مواقع التواصل الإجتماعي بلقب ''الشيخ صار''، بخطوة المصلين اليوم الجمعة الإحتجاج من داخل مسجد يوسف بن تاشفين بمدينة فاس بعد توقيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للخطيب الذي مزج الديني بالسياسي في خطبة سابقة تزامنا مع عيد الإستقلال.
وعلق الشيخ صار على واقعة الإحتجاج من داخل المسجد عبر تدوينة على حائطه بالفايسبوك، '' الله أكبر يا أهل فاس... هنيئا لكم وبراااافو عليكم داكشي لي درتوه فالمسجد'' متمنيا الحضور إلى جانب المصلين للإحتجاج هو الأخر '' تمنيت كون كنت معاكم لأرفع صوتي معكم في وجه الظلم وأقول كما قلتم (بفضلك مولانا جُد علينا وأهلك من طغى وتجبر علينا)''.
وعبر الشيخ عن السعادة التي تغمره وهو يشاهد المصلين يحتجون من داخل المسجد، ''سعادتي لا توصف وأنا أشاهد الفيديوهات.. بردتي ليا الغدايد في وزير التوقيفات لي وقف ليكوم الخطيب لي عزيز علينا كاملين و لي كايقول كلام الحق محمد الابياط.. يا ليت كل المساجد لي توقفو فيها الخطباء يديرو بحالكم.. ويقاطعوا كاع خطبة الجمعة.. هاد البلاد مايصلاحش معاها غي هاكا.. ملينا هاد المحاربة ديال الدين و التضييق على الأئمة والخطباء.. الله ياخد الحق فلي كان سبب... الحمد لله.. وتحية لأهل فاس الرجال الشرفاء.. كانبغيكم أنا..''.

ولم يوافق أغلب الأصدقاء المشتركين مع الشيخ صار فكرة إحتجاج المصلين في يوم عظيم عند المسلمين تزامنا وخطبة الجمعة، حيث عبروا عن أن الإحتجاج داخل المسجد مرفوض، فحتى لو أن قرار وزارة الأوقاف لم يكن موفقا، فقد كان على المصلين الإحتجاج أمام مديرية الأوقاف أو توقيع عرائض إحتجاجية وبعثها للوزارة كما هو متعارف عليه في ذات الشأن، في حين فضل آخرون التعبير عن موقفهم بكتابة ''المساجد للعبادة وليست للإحتجاج''.

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