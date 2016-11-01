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هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 18:19 هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو | حوادث و حقوق
هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالفيديو الصادم لاغتصاب مولات الكلينيكس وتعنيفها+فيديو
في توضيح للنشطاء الراغبين في اعتقال متورطين، ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم متلبسون باغتصاب وتعنيف فتاة قاصر، علمت ''شوف تيفي'' بأن فصول النازلة وقعت أطوارها في 22 من

''شوف تيفي''

في توضيح للنشطاء الراغبين في اعتقال متورطين، ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم متلبسون باغتصاب وتعنيف فتاة قاصر، علمت ''شوف تيفي'' بأن فصول النازلة وقعت أطوارها في 22 من يناير 2015، حيث تورط فيها أربعة قاصرين من بينهم نجل قاضي سابق في اغتصاب وتعنيف فتاة تبيع الورق الصحي بمنطقة بوكدرة ضواحي مدينة آسفي.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية، اعتقلت القاصرين الأربعة في 27 يناير 2015، وانطلقت أطوار المحاكمة بعد ذلك، حيث قضت محكمة الاستئناف بمدينة آسفي بقضائهم لعقوبة حبسية.

وعلاقة في الموضوع فإن الضحية، ظهرت بعد الواقعة في مقطع فيديو، صرحت من خلاله لأحد المنابر الإعلامية المحلية لمدينة آسفي، بأنها تعرضت للاغتصاب والتعنيف على يد نجل قاضي سابق وثلاثة من أصدقائه.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء، تداولوا اليوم الجمعة مقطع فيديو جد صادم، يظهر تعرض الفتاة القاصر الاغتصاب والتعنيف، وطالبوا المصالح الأمنية باعتقال المتورطين لاعتقادهم بأنهم ما زالوا خارج أسوار السجن.

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المغرب شوف تيفي الضحية المنابر الإعلامية مدينة آسفي بوكدرة محكمة الإستئناف

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