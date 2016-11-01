مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو ﻿

اهتزت مدينة تطوان، على وقع خبر مؤلم، بطلته فتاة في عمر الزهور، غادرت الحياة، بسبب تسرب لغاز البوطان من سخان الماء ''شوفو''، بينما تم نقل صديقتها إلى المستشفى ما بين الحياة والموت.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة تطوان، على وقع خبر مؤلم، بطلته فتاة في عمر الزهور، غادرت الحياة، بسبب تسرب لغاز البوطان من سخان الماء ''شوفو''، بينما تم نقل صديقتها إلى المستشفى ما بين الحياة والموت.

وحسب مصادر تطوانية، فإن الهالكة التي تنحدر من مدينة وزان تبلغ من العمر قيد حياتها 22 سنة، وتتابع دراستها بمركز التمريض قسم التوليد، وقد لقيت حتفها مباشرة بعد استنشاقها للغاز البوطان، في حين تم نقل صديقتها التي كانت تشاركها السكن إلى قسم الإنعاش في حالة حرجة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل .