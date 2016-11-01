وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة الأخيرة لوجوه سياسية وإعلامية وحقوقية مغربية والتي خلقت جدلا وطنيا ودوليا بتواجدها بإسرائيل، تزامن مع وجود مغاربة آخرين كانوا في مهمة تصوير أفلام وثائقية.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة الأخيرة لوجوه سياسية وإعلامية وحقوقية مغربية والتي خلقت جدلا وطنيا ودوليا بتواجدها بإسرائيل، تزامن مع وجود مغاربة آخرين كانوا في مهمة تصوير أفلام وثائقية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الوفد الذي خلق النقاش بوصوله إلى إسرائيل، سبق لأعضاء منه أن زاروا إسرائيل في أوقات سابقة، حيث قاموا بنسج علاقات مع أكاديميين وباحثين إسرائيليين، متخصصين في تاريخ دول شمال إفريقيا، منذ سنوات.

وأضافت ذات المصادر، أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الأول المتكون من 16 فردا ينتمي غالبيتهم لنشطاء محسوبين على الحركات الأمازيغية وبعض المنتسبين للجمعيات الوحدوية المدافعة عن الصحراء المغربية وباحثين وإعلاميين، حيث أن الزيارة تجمع بين البحث الأكاديمي والثقافي وكذا السياحي، إذ من المنتظر أن تنتهي الزيارة الإثنين المقبل، بعد جولة سياحية ستقودهم لتل أبيب والقدس المحتلة.

من جهة ثانية، علمت ''شوف تيفي'' أن زيارة الوفد المتكون من 16 فردا، صادف تواجد إعلاميين ومنتجين تلفزيين يقومون بتصوير أفلام وثائقية في إسرائيل، حيث نفت مصادر مطلعة، أن يكون لجهات رسمية أو منظمات حكومية أي دور في سفر الوفد المغربي، بل معهد ''ياد فاشيم'' لدراسات الهولوكوست هو الذي تكفل بالمصاريف.

وخلف سفر الوفد إلى إسرائيل، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي لتزامنه مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من جهة، ولكون القضية الفلسطينية تعتبر ذات أولوية بالنسبة للمغرب الذي يرأس الملك محمد السادس لجنة بيت مال القدس الذي يساهم في إعمار فلسطين ومنع تهويد المناطق المقدسة للمسلمين.





