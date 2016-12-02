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هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 17:27 هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون | حوادث و حقوق
هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون
بعد شهور من المطاردة، أعلنت النيابة العامة بمدينة باليرمو أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت من اعتقال بارون للمخدرات، تعتبره العديد من الدول الأوربية أنه مسؤول عن تصدير كميات كبيرة من الحشيش عن

شوف تيفي:

بعد شهور من المطاردة، أعلنت النيابة العامة بمدينة باليرمو أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت من اعتقال بارون للمخدرات، تعتبره العديد من الدول الأوربية أنه مسؤول عن تصدير كميات كبيرة من الحشيش عن طريق البحر.

الاعتقال خصصت له صحف إيطالية حيزا مهما، على اعتبار أن الموقوف كان يتردد على إيطاليا كثيرا وأن السلطات الإيطالية ظلت تبحث عنه طويلا. ووفق المحققين الإيطاليين، فإن بارون المخدرات، المدعو بوزيان برحيلي، كان يواصل حياته بشكل عادي في المغرب، وينشط في أعمال تجارية، إلى أن تم رصد مكالماته الهاتفية من قبل الجمارك الإيطالية مع إحدى البواخر التركية التي تم إيقافها بعرض البحر قبالة الشواطئ الصقيلية في يونيو 2015 وعلى متنها 12 طنا من مخدر الحشيش، ويُتهم بتصدير ما لا يقل عن 400 طن في السنة من الحشيش عبر البحر لمختلف بلدان الشرق الأوسط وأوربا الشرقية.

النيابة العامة بباليرمو الإيطالية، بحسب منابر الإعلام الإيطالية، وبعد رصد مكالمات بارون المخدرات المغربي، ربطت مباشرة الاتصال بمختلف المصالح الأمنية ببلدان البحر الأبيض المتوسط، حيث تم إصدار أمر أوروبي بالقبض عليه، إلى أن تمكنت السلطات المغربية من اعتقاله، بعد أن كانت المصالح الأمنية المغربية قد أعلنت عن اعتقال ابنه في ماي من السنة الجارية بعد أن حاول إرشاء عناصر الدرك ب 250 ألف يورو.

يشار هنا إلى أن ابن بوزيان برحيلي، كان قد أوقفته مصالح الدرك الملكي بالمركز الجهوي بسطات، في ماي الماضي، بعدما أطاحت بأفراد عصابة دولية للاتجار وتهريب المخدرات كانت تنوي تهريب 13 طنا من المخدرات بالطريق السيار لمدينة برشيد، وهناك أخرج ابن المتهم مبلغ 270 مليون سنتيم، كمحاولة منه لإرشاء عناصر الدرك الملكي به، ليتم توقيفه وحجز سيارته واقتياده من مدينة وجدة إلى مقر سرية درك برشيد من اجل تعميق البحث معه بأمر من النيابة العامة باستئنافية سطات. 

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون

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