مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع ﻿

أصيبت فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية، ليلة أمس الخميس، على مستوى القدم خلال صعودها إلى الخشبة التي تحتضن فعاليات مهرجان أزمور للثقافات بالخميسات في دورته الأولى.

"شوف تيفي"

أصيبت فنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية، ليلة أمس الخميس، على مستوى القدم خلال صعودها إلى الخشبة التي تحتضن فعاليات مهرجان أزمور للثقافات بالخميسات في دورته الأولى.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الداودية اصطدمت بـ "وتد" ما أسفر عن إصابتها على مستوى القدم، ليقوم المنظمون بتقديم بعض الإسعافات لها بواسطة الثلج.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفنانة تأخرت عن الصعود للخشبة نتيجة تلقيها للإسعافات الضرورية، قبل أن تصعد وتشعل السهرة التي تفاعلت معها جماهير المدينة الزمورية.



