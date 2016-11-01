افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية ﻿

مهرجان مراكش اليوم غادي يبدا، وقد عودنا الفنانون المغاربة على الظهور والمشي فوق البساط الأحمر يتمخترون ويلبسون أفضل ما لديهم للظهور بشكل يليق بالفنان وشكله ومكانته الاجتماعية، وخصوصا أن المهرجان

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مهرجان مراكش اليوم غادي يبدا، وقد عودنا الفنانون المغاربة على الظهور والمشي فوق البساط الأحمر يتمخترون ويلبسون أفضل ما لديهم للظهور بشكل يليق بالفنان وشكله ومكانته الاجتماعية، وخصوصا أن المهرجان يستضيف كبار نجوم السينما العالمية لذلك فزيارته مرة في السنة واجب وطني.

ولكن ماذا سيكون إحساس الفنانين المغاربة وهو يشاهدون لقطات مختلفة لأفلام مشاركة في المسابقة الرسمية دون مرور لقطة واحدة لفيلم مغربي، وحتى ولو لم يشاركوا فيه المهم من باب التضامن والمؤازرة كانوا دائما حاضرين وكيشجعوا المنتوج المغربي.

في الحقيقة الحديث عن السينما المغربية طويل وشاسع ومتشعب، ولما تم رفض مشاركة أي فيلم سينمائي مغربي بدعوى أنه ليس لدينا منتوج نضاهي به وننافس به الأفلام العالمية كان على المخرجين المغاربة والمنتجين أن يقفوا وقفة تأمل ويطرحوا السؤال الكلاسيكي فين حنا؟ وفين غادين؟ وأشنوا بغينا؟ وأشنو كنديرو بالضبط واش السينما ولا الهواية.

في الحقيقة وأمام عدم مشاركة أي فيلم مغربي في المسابقة الرسمية وجب على مدير المركز السينمائي المغربي تقديم استقالته لأنه هو من يوافق على دعم أفلام مثل ما نرى اليوم، أفلام بدون هوية فاقدة لبوصلة مبادئ السينما، والأجدر أن يذهب المخرجون المغاربة إلى أمريكا مثلا أو حتى مصر لأخذ دروس في صناعة السينما الحقيقية ويساعدون أنفسهم على التغلب على التصوير الكلاسيكي والقصص الغريبة التي تنتهي بدون نهاية، وباراكا أن مهرجان مراكش كان صريحا وفرش السينما المغربية، وطبق مقولة قاصح أحسن من كذاب.