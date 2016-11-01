 افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو | حوادث و حقوق

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل | بوليتيك

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش | ثقافة و فنون

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون | حوادث و حقوق

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون

مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع

بالفيديو .. احذر الكيتشوب ! سموم تدمر الكبد وتصيب الإنسان تدريجياً بالقولون والسرطان ! | مجتمع

بالفيديو .. احذر الكيتشوب ! سموم تدمر الكبد وتصيب الإنسان تدريجياً بالقولون والسرطان !

افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية | ثقافة و فنون

افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية

عاجل.. انهيار ترابي في مسجد بآسفي ومقتل عامل.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. انهيار ترابي في مسجد بآسفي ومقتل عامل.. وهذه هي التفاصيل

هام لمستخدمي الواتساب ..التطبيق سيتوقف في عدة هواتف في هذا التاريخ | نت 2.0

هام لمستخدمي ''الواتساب'' ..التطبيق سيتوقف في عدة هواتف في هذا التاريخ

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 16:19 افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية | ثقافة و فنون
افتتاح مهرجان مراكش مساء اليوم على إيقاع تغييب السينما المغربية
مهرجان مراكش اليوم غادي يبدا، وقد عودنا الفنانون المغاربة على الظهور والمشي فوق البساط الأحمر يتمخترون ويلبسون أفضل ما لديهم للظهور بشكل يليق بالفنان وشكله ومكانته الاجتماعية، وخصوصا أن المهرجان

شوف تيفي

مهرجان مراكش اليوم غادي يبدا، وقد عودنا الفنانون المغاربة على الظهور والمشي فوق البساط الأحمر يتمخترون ويلبسون أفضل ما لديهم للظهور بشكل يليق بالفنان وشكله ومكانته الاجتماعية، وخصوصا أن المهرجان يستضيف كبار نجوم السينما العالمية لذلك فزيارته مرة في السنة واجب وطني.

ولكن ماذا سيكون إحساس الفنانين المغاربة وهو يشاهدون لقطات مختلفة لأفلام مشاركة في المسابقة الرسمية دون مرور لقطة واحدة لفيلم مغربي، وحتى ولو لم يشاركوا فيه المهم من باب التضامن والمؤازرة كانوا دائما حاضرين وكيشجعوا المنتوج المغربي.

في الحقيقة الحديث عن السينما المغربية طويل وشاسع ومتشعب، ولما تم رفض مشاركة أي فيلم سينمائي مغربي بدعوى أنه ليس لدينا منتوج نضاهي به وننافس به الأفلام العالمية كان على المخرجين المغاربة والمنتجين أن يقفوا وقفة تأمل ويطرحوا السؤال الكلاسيكي فين حنا؟ وفين غادين؟ وأشنوا بغينا؟ وأشنو كنديرو بالضبط واش السينما ولا الهواية.

في الحقيقة وأمام عدم مشاركة أي فيلم مغربي في المسابقة الرسمية وجب على مدير المركز السينمائي المغربي تقديم استقالته لأنه هو من يوافق على دعم أفلام مثل ما نرى اليوم، أفلام بدون هوية فاقدة لبوصلة مبادئ السينما، والأجدر أن يذهب المخرجون المغاربة إلى أمريكا مثلا أو حتى مصر لأخذ دروس في صناعة السينما الحقيقية ويساعدون أنفسهم على التغلب على التصوير الكلاسيكي والقصص الغريبة التي تنتهي بدون نهاية، وباراكا أن مهرجان مراكش كان صريحا وفرش السينما المغربية، وطبق مقولة قاصح أحسن من كذاب.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش السينما مخرجين أفلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش | ثقافة و فنون

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش

مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع

عثمان مولين طلع ليه الدم وها أشنو غادي يدير مع الميلودي | ثقافة و فنون

عثمان مولين طلع ليه الدم وها أشنو غادي يدير مع الميلودي

خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش | ثقافة و فنون

خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف تيفي في قلب مسجد ابن تاشفين الذي قاطع فيه المصلون الصلاة..شوفو أشنو قالوا | بــووز
منذ 21 دقيقة

''شوف تيفي'' في قلب مسجد ابن تاشفين الذي قاطع فيه المصلون الصلاة..شوفو أشنو قالوا

تفاصيل تفكيك خلية ارهابية تتكون من 8 أشخاص ينشطون بمدينتي فاس و طنجة | قنوات أخرى

تفاصيل تفكيك خلية ارهابية تتكون من 8 أشخاص ينشطون بمدينتي فاس و طنجة

واش فراسك: معلومات مهمة حول ذكرى المولد النبوي تعّرف عليها‎ | واش فراسك

واش فراسك: معلومات مهمة حول ذكرى المولد النبوي تعّرف عليها‎

فيديو | مغني الراپ مسلم يصدر أخر أغانيه بعنوان الزنقة في كليپ يحكي حياة الشارع | قنوات أخرى

فيديو | مغني الراپ ''مسلم'' يصدر أخر أغانيه بعنوان ''الزنقة'' في كليپ يحكي حياة الشارع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

مؤلم..الشوفو يقتل فتاة في عمر الزهور بمدينة تطوان+فيديو

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل | بوليتيك

وسط إستياء عارم.. وفد مغربي من 16 فردا يواصل زيارته لأسرائيل

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش | ثقافة و فنون

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون | حوادث و حقوق

هكذا تم اعتقال بارون مخدرات مغربي بعد شهور من المطاردة وهكذا حاول ابنه إرشاء الدرك بـ 270 مليون

﻿ ﻿
اليوم 01:51 GMT

عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.