عاجل.. انهيار ترابي في مسجد بآسفي ومقتل عامل.. وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة ''كاوكي'' بمدينة آسفي، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، نتيجة وقوع انهيار ترابي بالقرب من مسجد في طور التشييد، ما أسفر عن احتجاز عامل تحت الركام.

"شوف تيفي":





علمت "شوف تيفي" بأن منطقة "كاوكي" بمدينة آسفي، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، نتيجة وقوع انهيار ترابي بالقرب من مسجد في طور التشييد، ما أسفر عن احتجاز عامل تحت الركام.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ثلاثة عمال، كانوا منهمكين في عملهم المرتبط بتشييد المسجد، إلا أن سقوط كمية كبيرة من التراب عليهم تسببت في احتجاز عامل واحد.

وأضاف المصدر ذاته بأن الوقاية المدينة، تمكنت من إنقاذ عاملين، بينما ما تزال الأشغال جارية لانتشال العامل الثالث الذي تشير المعطيات الأولية بأنه فارق الحياة.