من لندن.. سلوى أخنوش تتوج بجائزة '' النساء العربيات لسنة 2016 '' ﻿

فازت سلوى الإدريسي أخنوش التي تدير مجموعة (أكسال) واسماهان الوافي، المتخصصة في البحث الزراعي بجائزتين في إطار جائزة '' النساء العربيات لسنة 2016 ''.

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فازت سلوى الإدريسي أخنوش التي تدير مجموعة (أكسال) واسماهان الوافي، المتخصصة في البحث الزراعي بجائزتين في إطار جائزة " النساء العربيات لسنة 2016 ".

وفازت سلوى الإدريسي أخنوش بالجائزة البريطانية " أشيفمنت إن بيزنس "، في حين فازت اسماهان الوافي بجائزة " أشيفمنت إن ساينس ".

وخلال حفل تسليم الجوائز، الذي نظم مساء أمس الخميس بلندن، بحضور سفير المغرب ببريطانيا عبد السلام أبودرار، ودبلوماسيين عرب وبريطانيين وعدد من المشاهير، تم منح الجائزتين للفائزتين لمساهمتهما في مجالي الأعمال والعلوم.

وبعدما أعربت عن فخرها بهذا التتويج، أكدت سلوى الإدريسي أخنوش أن هذه الجائزة اعتراف دولي بنجاح المرأة المغربية التي تحظى بعناية ملكية سامية.

وتدير اسماهان الوافي المركز الدولي للزراعة الملحية بالإمارات العربية المتحدة وهي حاصلة على دكتوراه في علم الوراثة من جامعة قرطبة (إسبانيا) كما شغلت عددا من مناصب المسؤولية بكندا وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.





