بن كيران يعيد فتح المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد عودة لشكر والعنصر من رام الله ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيطلق جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل الحكومة، بعد عودة الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر من فلسطين.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيطلق جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل الحكومة، بعد عودة الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر من فلسطين.

وأوضح ذات المصدر، أن كل من إدريس لشكر وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وإلياس العماري سيصلون المغرب اليوم الجمعة بعد مشاركتهم حركة فتح في مؤتمرها السابع الذي أفضى بإعادة إنتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كمسؤول أول عن الحركة الثلاثاء الماضي.

وكشف ذات المصدر، أن لقاءا بين إدريس لشكر ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سينعقد في الأيام القليلة المقبلة، للحسم بشكل نهائي في مشاركة حزب الوردة في التحالف الحكومي إن تم الإتفاق بين الطرفين، في حين لم يستبعد ذات المصدر جلوس بن كيران مع امحند العنصر بعد مدح بلاغ المكتب السياسي الأخير لرئيس الحكومة.