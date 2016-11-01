عاجل.. رجال الحموشي يسقطون شبكة إجرامية دولية تتكون من ثلاثة مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء تنشط في الاتجار بالكوكايين بالبيضاء ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تنشط في

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار في الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم، الكائن بمدينة المحمدية، أسفرت عن حجز 176 كبسولة من مخدر الكوكايين، يبلغ وزنها الإجمالي كيلوغرامين و100 غرام.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيهم، في إطار البحث الذي تباشره مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء على خلفية توقيف مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس الدولي، يوم الاثنين المنصرم، وبحوزتها 1050 غراما من الكوكايين، حيث أوضحت التحريات أن المخدرات المحجوزة كانت موجهة إلى المواطنين الموقوفين، بإيعاز من مهرب دولي يوجد بالبرازيل، وبوساطة من سائق سيارة أجرة بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تقديم المواطنة البرازيلية المذكورة وسائق سيارة الأجرة أمام النيابة العامة المختصة صباح اليوم الجمعة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المتواصل في القضية.

وذكر المصدر بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.