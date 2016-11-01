 فيدو مؤلم وجد صادم.. تصوير فتاة قاصر بعد ممارسة الجنس عليها بالمغرب وتعنيفها بطريقة مروعة.. ونشطاء يطالبون باعتقال المتورطين ﻿
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فيدو مؤلم وجد صادم.. تصوير فتاة قاصر بعد ممارسة الجنس عليها بالمغرب وتعنيفها بطريقة مروعة.. ونشطاء يطالبون باعتقال المتورطين

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 15:28 فيدو مؤلم وجد صادم.. تصوير فتاة قاصر بعد ممارسة الجنس عليها بالمغرب وتعنيفها بطريقة مروعة.. ونشطاء يطالبون باعتقال المتورطين | حوادث و حقوق
فيدو مؤلم وجد صادم.. تصوير فتاة قاصر بعد ممارسة الجنس عليها بالمغرب وتعنيفها بطريقة مروعة.. ونشطاء يطالبون باعتقال المتورطين
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مؤلم وجد صادم، تم تداوله قبل أشهر بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فتاة قاصرا وهي تتعرض للاعتداء والتعنيف الشنيع على يد مراهقين بعد ممارسة الجنس عليها.

"شوف تيفي"

 

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مؤلم وجد صادم، تم تداوله قبل أشهر بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فتاة قاصرا وهي تتعرض للاعتداء والتعنيف الشنيع على يد مراهقين بعد ممارسة الجنس عليها.

وظهر في هذا الفيديو، قاصران وهما يعنفان فتاة قاصرا ويهددانها بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة خلاء، بأحد الدواوير بالمغرب، بعد أن قاما بممارسة الجنس عليها.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو الصادم والذي تبلغ مدته حوالي 5 دقائق، المصالح الأمنية بالتعرف على هوية المعتدين على الفتاة القاصر، وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن.

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المغرب شوف تيفي الجنس فتاة قاصر التواصل الاجتماعي التعنيف المعتدين

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