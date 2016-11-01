حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس بنيجيريا ﻿

أقام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوخاري، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأبوجا، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أقام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوخاري، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأبوجا، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس.

ولدى وصوله إلى القصر الرئاسي، خفرت الموكب الملكي فرقة من الحرس الرئاسي، وهو تقليد يخصص لكبار ضيوف جمهورية نيجيريا الفدرالية.

وإثر ذلك استقبل الملك من طرف الرئيس محمدو بوخاري، قبل أن يلتحق قائدا البلدين بالمنصة الشرفية، لتحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بقدوم الملك.

وبعد أن استعرض الملك تشكيلة من حرس الشرف، التحق بالمنصة الشرفية لتحية العلم الوطني المغربي.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، حاكم ولاية جيكاوا أبو بكر بادارو، ووزير الطاقة والأشغال العمومية والسكن باباتوندي راجي فاشولا، ووزير التجارة والصناعة والتنمية أوكيشوكيو إنيلاماه، ووزير العدل أبو بكر مالامي، ووزير الشؤون الخارجية جيوفري أونياما.

كما تقدم للسلام على الملك وزير المنطقة الترابية للعاصمة الفدرالية السيد محمد موسى بيلو، ووزير الفلاحة أودو أوغبيه، ووزيرة البيئة أمينة محمد، ووزير الداخلية عبد الرحمان دامبازاو، فضلا عن العديد من الشخصيات السامية المدنية والعسكرية النيجيرية.

وتقدم أيضا للسلام على الرئيس النيجيري أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك، والذي يضم على الخصوص، مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

ويضم الوفد الرسمي للملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وعقب هذا الحفل أخذت للملك والرئيس النيجيري صورة تذكارية.

وكان الملك، قد حل مساء أمس الخميس، بأبوجا في زيارة رسمية لنيجيريا، المحطة الثالثة في إطار جولة ملكية قادته أيضا إلى إثيوبيا ومدغشقر.