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انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية أبطالها

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 15:10 انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية أبطالها | حوادث و حقوق
انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية أبطالها
في جديدة الجريمة المروعة التي هزت مدينة آسفي اليوم الجمعة، وراح ضحيتها مقاول معروف في مجال بيع السيارات، علمت ''شوف تيفي'' أن أبطال النازلة، كانوا في ليلة ماجنة ببرج الناظور، احتسوا خلالها الخمور

"شوف تيفي"

في جديدة الجريمة المروعة التي هزت مدينة آسفي اليوم الجمعة، وراح ضحيتها مقاول معروف في مجال بيع السيارات، علمت "شوف تيفي" أن أبطال النازلة، كانوا في ليلة ماجنة ببرج الناظور، احتسوا خلالها الخمور والمسكرات، قبل أن يقرر الضحية المغادرة وأخذ فتاتين معه كانتا تشاركان في هذه الجلسة الخمرية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" بأن الجريمة ارتكبها شخص ينحدر من حي المسيرة بآسفي الموجود بالقرب من محطة البنزين غير بعيد عن مسرح الجريمة، وله سوابق قضائية في مجال السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح، موضحا بأن هذا الأخير وصديقه الذي يشتغل وكيل تجاري"سمسار" وموظفين بسجن مول البركي، أحدهما من مدينة تيفلت والآخر من قلعة السراغنة، حاولوا اختطاف الفتاتين اللتان كانتا برقة الضحية داخل السيارة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية هو "محمد" البالغ من العمر 62عاما، يقطن بحي الأندلس، وقد كان رفقة الفتاة الأولى المدعوة "شيماء" البالغ من العمر 18 عاما والقاطنة بحي الجريفات، والفتاة الثانية المدعوة "سوسن" البالغة من العمر 20 عاما، وكان ينوي أخذهما إلى منزل في ملكيته يوجد بمنطقة اثنين الغربية، لكن الجناة اعترضوا سبيله بالقرب من محطة للبنزين، ما جعله يقوم بتهديدهم بواسطة بندقية صيد كانت بحوزته، لكن الأمور تطورت بقيام أحد الجناة بخطف البندقية وإطلاق رصاصة على الضحية الذي توفي على الفور.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت في بلاغ لها بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الجاني ومرافقيه الثلاثة، وقد تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم.

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المغرب شوف تيفي المسكرات النازلة الجلسة الخمرية محطة البنزين آسفي

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