 المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد ﻿
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المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

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المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 14:55 المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع
المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد
المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

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المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

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