عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد ﻿

رفض المصلون بمسجد يوسف ابن تاشفين، قبل قليل، أداء صلاة الجمعة، احتجاجا منهم على قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إيقاف الخطيب محمد أبياط.

"شوف تيفي"



رفض المصلون بمسجد يوسف ابن تاشفين، قبل قليل، أداء صلاة الجمعة، احتجاجا منهم على قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إيقاف الخطيب محمد أبياط.



وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، فإن المصلي وفور صعود الخطيب إلى منبر الخطبة، قاموا بالوقوف معلنين مقاطعتهم الصلاة، موضحا بأن العديد منهم رفع مجموعة من الشعارات المستنكرة لقرار الوزارة منع الخطيب محمد أبياط.



وأضاف الموفد بأن الخطيب الجديد وأمام تعالي أصوات المحتجين، قرر مغادرة المسجد وبالتالي إلغاء صلاة الجمعة.





