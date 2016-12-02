بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية ﻿

إحتشد العشرات من المرضى صبيحة اليوم الجمعة أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان، في طوابير طويلة تنتظر إنطلاق العمليات الجراحية المجانية لإزالة ''الجلالة'' من أعين المرضى.

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إحتشد العشرات من المرضى صبيحة اليوم الجمعة أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان، في طوابير طويلة تنتظر إنطلاق العمليات الجراحية المجانية لإزالة "الجلالة" من أعين المرضى.

وكشفت مصادر مطلعة من عين المكان، أن الطوابير التي إصطفت أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان، جاءت بفعل الإعلان عن حملة طبية دولية ومجانية لإجراء عملية جراحية على العين لإزالة الجلالة، حيث قدم مواطنون من المناطق والمدن المجاورة لإنزكان.

وعبرت ذات المصادر، عن دهشتها من الطوابير الطويلة التي إصطفت أمام المستشفى وأجبرت المسؤولين على الإستعانة بحواجز حديدية لتنظيمهم، بعد إنطلاق اليوم الأول من الحملة الطبية الوطنية لمحاربة العمى التي تنظمها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية وإشراف جمعية الرعاية للأعمال الاجتماعية والثقافية الحملة الطبية 26 لمكافحة العمى بالمغرب بالمركز الإستشفائي الإقليمي بإنزكان بتنسيق مع عمالة المدينة ومندوبية وزارة الصحة وبمشاركة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة المبادرات التنموية بعمالة إنزكان أيت ملول.