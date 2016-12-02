 بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية أبطالها | حوادث و حقوق

انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية | مجتمع

بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية

بالصور.. سيارة تصطدم بقوة بحائط وكالة بنكية بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور.. سيارة تصطدم بقوة بحائط وكالة بنكية بالبيضاء..وها شنو وقع

مؤلم وبالصور.. خليجي كان مع فتاة في عين الذئاب بالبيضاء قتل شخص بطريقة مروعة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. خليجي كان مع فتاة في عين الذئاب بالبيضاء قتل شخص بطريقة مروعة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل: هذه حقيقة إغراء بنكيران لأخنوش بـ10 حقائب وزارية للانضمام إلى حكومته | بوليتيك

عاجل: هذه حقيقة إغراء بنكيران لأخنوش بـ10 حقائب وزارية للانضمام إلى حكومته

عاجل: نايضة فكازا بين شوافة وجيرانها و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة فكازا بين ''شوافة'' وجيرانها و ها شنو وقع

شاهد بالفيديو | أسرع وأسهل عملية سرقة كاتوقع في التاريخ.. شفار سرق 20 مليار وركب سيارتو بكل سهولة | منوعات

شاهد بالفيديو | أسرع وأسهل عملية سرقة كاتوقع في التاريخ.. شفار سرق 20 مليار وركب سيارتو بكل سهولة

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 14:11 بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية | مجتمع
بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية
إحتشد العشرات من المرضى صبيحة اليوم الجمعة أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان، في طوابير طويلة تنتظر إنطلاق العمليات الجراحية المجانية لإزالة ''الجلالة'' من أعين المرضى.

شوف تيفي 

 


إحتشد العشرات من المرضى صبيحة اليوم الجمعة أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان، في طوابير طويلة تنتظر إنطلاق العمليات الجراحية المجانية لإزالة "الجلالة" من أعين المرضى.

وكشفت مصادر مطلعة من عين المكان، أن الطوابير التي إصطفت أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان، جاءت بفعل الإعلان عن حملة طبية دولية ومجانية لإجراء عملية جراحية على العين لإزالة الجلالة، حيث قدم مواطنون من المناطق والمدن المجاورة لإنزكان.

وعبرت ذات المصادر، عن دهشتها من الطوابير الطويلة التي إصطفت أمام المستشفى وأجبرت المسؤولين على الإستعانة بحواجز حديدية لتنظيمهم، بعد إنطلاق اليوم الأول من الحملة الطبية الوطنية لمحاربة العمى التي تنظمها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية وإشراف جمعية الرعاية للأعمال الاجتماعية والثقافية الحملة الطبية 26 لمكافحة العمى بالمغرب بالمركز الإستشفائي الإقليمي بإنزكان بتنسيق مع عمالة المدينة ومندوبية وزارة الصحة وبمشاركة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة المبادرات التنموية بعمالة إنزكان أيت ملول.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إنزكان الطوابير المستشفى المواطنون الجلالة العمى شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

صادم: حوالي 32 ألف من المغاربة يمنعهم ترامب من دخول أمريكا | مجتمع

صادم: حوالي 32 ألف من المغاربة يمنعهم ترامب من دخول أمريكا

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة | مجتمع

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل بالفيديو | مقاطعة صلاة الجمعة لمسجد يوسف بن تاشفين بفاس في سابقة من نوعها.. ها كيفاش بدات المقاطعة وبداو تايخرجو الناس !! | قنوات أخرى
منذ 15 دقيقة

عاجل بالفيديو | مقاطعة صلاة الجمعة لمسجد يوسف بن تاشفين بفاس في سابقة من نوعها.. ها كيفاش بدات المقاطعة وبداو تايخرجو الناس !!

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الوطني بأبوجا النيجيرية | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الوطني بأبوجا النيجيرية

شاهد بالفيديو | بعد الرونديڤو.. الداودية تلهب جمهور الخميسات و ها شنو قالت على السياسة !! | خارج البلاطو

شاهد بالفيديو | بعد الرونديڤو.. الداودية تلهب جمهور الخميسات و ها شنو قالت على السياسة !!

المغرب يتهم رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي بعرقلة عودته للاتحاد‎ | قنوات أخرى

المغرب يتهم رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي بعرقلة عودته للاتحاد‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية أبطالها | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

انفراد.. شوف تيفي تكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل رجل أعمال بآسفي منذ البداية إلى النهاية وتكشف هوية

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد | مجتمع

عاجل وبالصور.. المصلون بمسجد يوسف بن تاشفين يقاطعون صلاة الجمعة..وهذا ما قاموا به وسط المسجد

بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية | مجتمع

بالصور : طوابير من المرضى أمام مستشفى إنزكان بعد إعلان مجانية العمليات الجراحية

﻿ ﻿
اليوم 01:51 GMT

عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.