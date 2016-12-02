بالصور.. سيارة تصطدم بقوة بحائط وكالة بنكية بالبيضاء..وها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي"
اصطدمت حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، سيارة خفيفة بوكالة بنكية تقع بالقرب من محطة أولا زيان بمدينة الدار البيضاء.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الاصطدام القوي، تسبب في انهيار جزء من الوكالة البنكية، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين الثلاثة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.