بالصور.. سيارة تصطدم بقوة بحائط وكالة بنكية بالبيضاء..وها شنو وقع ﻿

اصطدمت حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، سيارة خفيفة بوكالة بنكية تقع بالقرب من محطة أولا زيان بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"



اصطدمت حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، سيارة خفيفة بوكالة بنكية تقع بالقرب من محطة أولا زيان بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الاصطدام القوي، تسبب في انهيار جزء من الوكالة البنكية، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين الثلاثة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.