مؤلم وبالصور.. خليجي كان مع فتاة في عين الذئاب بالبيضاء قتل شخص بطريقة مروعة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

شهد كورنيش عين الذئاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، بطلها خليجي يحمل الجنسية السعودية، دهس شخصا في عقده الخامس بواسطة سيارته وأرداه قتيلا.



"شوف تيفي"

شهد كورنيش عين الذئاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة، بطلها خليجي يحمل الجنسية السعودية، دهس شخصا في عقده الخامس بواسطة سيارته وأرداه قتيلا.

وحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للنشر والصور الصحفية فإن السعودي كان يمازح فتاة داخل سيارته، ودهس الضحية الذي كان على متن دراجة نارية، ليلفظ هذا الأخير أنفاسه متأثرا بجراحه.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، أوقفت السعودي الذي كان يهدد بالقول "كلشي كيتشرا بالفلوس"، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.



