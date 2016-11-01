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عاجل: هذه حقيقة إغراء بنكيران لأخنوش بـ10 حقائب وزارية للانضمام إلى حكومته | بوليتيك

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عاجل: هذه حقيقة إغراء بنكيران لأخنوش بـ10 حقائب وزارية للانضمام إلى حكومته

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 13:59 عاجل: هذه حقيقة إغراء بنكيران لأخنوش بـ10 حقائب وزارية للانضمام إلى حكومته | بوليتيك
عاجل: هذه حقيقة إغراء بنكيران لأخنوش بـ10 حقائب وزارية للانضمام إلى حكومته
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع على المشاورات بين بنكيران والأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، أنه لم يجر إلى حدود اليوم، أي نقاش بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب الذين كانوا طرفا في المشاورات، بشأن توزيع


شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع على المشاورات بين بنكيران والأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، أنه لم يجر إلى حدود اليوم، أي نقاش بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب الذين كانوا طرفا في المشاورات، بشأن توزيع الحقائب الوزارية وطبيعتها. بقدر ما كان النقاش منصبا حول كيفية الخروج الآمن من مرحلة "البلوكاج السياسي" الذي تجاوز أكثر من شهر ونصف.

وتبعا للمصدر ذاته، إن عزيز آخنوش، لم يعد متشبثا بشرطه الداعي إلى إقصاء حزب الاستقلال من المشاركة في الحكومة، حتى يصبح التجمع الوطني للأحرار طرفا وازنا فيها، وذلك من أجل تيسير عملية إخراج الحكومة إلى الوجود. غير أنه بالمقابل، يضيف المصدر، تشبث أخنوش بدخول حزب الاتحاد الدستوري للحكومة، باعتباره حليفا لحزبه.

في هذا الصدد، يؤكد المصدر على أن بنكيران ينتظر عودة أخنوش من مهامه خارج المملكة، لاستئناف المشاورات في ما بينهما، وأن الحديث حول إغرائه بـ10 حقائب لم يكن واردا في لقاء بنكيران بأخنوش، اللهم حين رأى رئيس الحكومة المعين أن زعيم الأحرار متشبثا بحزب ساجد. حيث لم ير بنكيران مانعا من دخوله الحكومة، شرط أن يقتسم الأحرار حصته من الحقائب الوزارية مع حزب الاتحاد الدستوري، لكن دون الخوض في عدد الحقائب ولا طبيعتها.


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بنكيران الحكومة أخنوش الحقائب الوزارية حزب الاستقلال التجمع الوطني للأحرار ساجد

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