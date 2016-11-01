عاجل: نايضة فكازا بين ''شوافة'' وجيرانها و ها شنو وقع ﻿

لا زالت احتجاجات و تذمر ساكنة منطقة المستقبل بسيدي معروف متواصلة مع سيدة تستغل منزلها في أعمال السحر و الشعوذة.



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لا زالت احتجاجات و تذمر ساكنة منطقة المستقبل بسيدي معروف متواصلة مع سيدة تستغل منزلها في أعمال السحر و الشعوذة.



و قد عرف الحي تزامنا مع وقفة يوم الجمعة مشاداة كلامية بين جيران الشوافة و الأخيرة بعد تذمرهم من الأعمال الشيطانية التي تقوم بها داخل العمارة التي يقطنون بها،حيث تنبعث حسبهم روائح كريهة تتسبب لهم في مشاكل صحية.



وكانت نفس العمارة قد عاشت الشهر الماضي على وقع حريق مهول اندلع في منزل نفس "الشوافة" بعدما كانت تستخدم مادة "اللدون"، في أعمالها السحرية .



و بعد هذا الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية،احتج سكان العمارة بقوة على الشوافة،محملينها المسؤولية فيما وقع.





