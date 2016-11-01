يا ربي السلامة..مجرم خطيرة ملقب بـ ''البيلي'' واجه رجال الدرك الملكي بسيف ساموراي وجَبَّاد في بني ملال... وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة سيدي جابر ضواحي مدينة بني ملال، قبل ساعات قليلة، من اعتقال مجرم خطير وصف بالسفاح نظرا لارتكابه العشرات من الجرائم في حق المواطنين وخاصة تلميذات المؤسسات التعليمية.



"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة سيدي جابر ضواحي مدينة بني ملال، قبل ساعات قليلة، من اعتقال مجرم خطير وصف بالسفاح نظرا لارتكابه العشرات من الجرائم في حق المواطنين وخاصة تلميذات المؤسسات التعليمية.



وحسب مصادر ملالية فإن المعني بالأمر الملقب بـ "ّ البيلي" والبالغ من العمر 26 عاما، أبدى مقاومة شرسة خلال عملية اعتقاله، حيث أشهر سيفا من نوع "ساموراي" في وجه رجال الدرك الملكي، بالإضافة إلى قيامه برشقهم بواسطة الحجارة مستخدما "جباد"، إلا أنه قرر الاستسلام بعد أن تمت محاصرته.



وأضافت المصادر ذاتها بأن "البيلي" وهو من ذوي السوابق العدلية، كان مبحوثا عنه لارتكابه العديد من الجرائم مثل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح والاتجار في ماء الحياة "الماحيا".





