''رويشة'' يسرق دراجة نارية لرجل أمن في مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش ليلة أمس الخميس، من إيقاف شخص ملقب بـ ''رويشة''، الذي يعتبر من أخطر سارقي الدراجات النارية بالمدينة الحمراء.

"شوف تيفي"





تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش ليلة أمس الخميس، من إيقاف شخص ملقب بـ "رويشة"، الذي يعتبر من أخطر سارقي الدراجات النارية بالمدينة الحمراء.

وحسب مصادر مراكشية فإن "رويشة"ّ، تم إيقافه متلبسا بمحاولة بيع دراجة نارية مسروقة من نوع "سـ90"، داخل سوق الدراجات المستعملة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الدراجة المسروقة والتي تم حجزها لدى "رويشة" تعود ملكيتها لرجل أمن، كان وراء اعتقال المعني بالأمر بعد أن أبلغ المصالح الأمنية بوجود دراجته بالسوق المذكور لدى أحد الأشخاص بوثائق مزورة.