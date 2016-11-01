نقل مواطن إفريقي من المطار إلى مستعجلات موريزكو وها علاش ﻿

عرفت مستعجلات المركز الصحي موريزكو بالدار البيضاء ليلة أمس الأربعاء وصول مواطن إفريقي رفقة مجموعة من رجال أمن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

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عرفت مستعجلات المركز الصحي موريزكو بالدار البيضاء ليلة أمس الأربعاء وصول مواطن إفريقي رفقة مجموعة من رجال أمن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكشف مصدر مطلع أن المواطن الإفريقي جيء به من أجل إخضاعه لفحص طبي، حيث اشتبه فيه أن يحمل كبسولات كوكايين داخل أحشائه.

وأضاف المصدر ذاته أن المواطن المذكور خضع لحراسة أمنية مشددة من أجل الوقوف على ملابسات هذه القضية، حيث أضحت هذه الظاهرة مستشرية بين المواطنين الأفارقة ومواطنين من أمريكا اللاتينية الذين عادة ما يتم القبض عليهم في المطار للسبب ذاته.