إحتجاجات ببرشلونة ضد بتر جزء من الخريطة الكاملة للمغرب ﻿

شوف تيفي
إحتج الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الدولي للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا الذي تحتضنه مدينة برشلونة بإسبانيا، على بتر جزء من خريطة المملكة المغربية.
وكشفت مصادر مقربة من الوفد المغربي الذي ترأسه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة فاس مكناس، أن الوفد جسد موقفه وجميع المغاربة مباشرة بعد رؤيته لخريطة المغرب مبتورة في المؤتمر الدولي، حيث طالب المحتجون بتصحيح الوضع قبل الإستمرار في أشغال المؤتمر.
وعقد مسؤولو الوفد المغربي إجتماعات مع نظرائهم المغاربة على هامش المؤتمر اليوم الجمعة، حيث جرت مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، ونظيرتها ببرشلونة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.