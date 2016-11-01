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إحتجاجات ببرشلونة ضد بتر جزء من الخريطة الكاملة للمغرب

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 13:19 إحتجاجات ببرشلونة ضد بتر جزء من الخريطة الكاملة للمغرب | بوليتيك
إحتجاجات ببرشلونة ضد بتر جزء من الخريطة الكاملة للمغرب
إحتج الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الدولي للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا الذي تحتضنه مدينة برشلونة بإسبانيا، على بتر جزء من خريطة المملكة المغربية.

شوف تيفي

إحتج الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الدولي للتنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا الذي تحتضنه مدينة برشلونة بإسبانيا، على بتر جزء من خريطة المملكة المغربية.

وكشفت مصادر مقربة من الوفد المغربي الذي ترأسه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة فاس مكناس، أن الوفد جسد موقفه وجميع المغاربة مباشرة بعد رؤيته لخريطة المغرب مبتورة في المؤتمر الدولي، حيث طالب المحتجون بتصحيح الوضع قبل الإستمرار في أشغال المؤتمر.

وعقد مسؤولو الوفد المغربي إجتماعات مع نظرائهم المغاربة على هامش المؤتمر اليوم الجمعة، حيث جرت مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، ونظيرتها ببرشلونة.

 

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