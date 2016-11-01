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صادم: حوالي 32 ألف من المغاربة يمنعهم ترامب من دخول أمريكا

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 13:10 صادم: حوالي 32 ألف من المغاربة يمنعهم ترامب من دخول أمريكا | مجتمع
صادم: حوالي 32 ألف من المغاربة يمنعهم ترامب من دخول أمريكا
إلى عهد قريب، كان عدد المغاربة المستفيدين من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار ما يسمى بـ''قرعة أمريكا'' يصل إلى 6000 مستفيد مغربي، ليتقلص العدد ابتداء من سنة 2014 إلى النصف، أي إلى 3000 مستفيد

شوف تيفي 


إلى عهد قريب، كان عدد المغاربة المستفيدين من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار ما يسمى بـ"قرعة أمريكا" يصل إلى 6000 مستفيد مغربي، ليتقلص العدد ابتداء من سنة 2014 إلى النصف، أي إلى 3000 مستفيد من القرعة، بعدما وضعت السلطات الأمريكية شروطا جديدة تتعلق أساسا بإجبارية توفر المرشح على الأقل على شهادة البكالوريا. لكن سنة 2015 شهدت تراجع عدد المستفيدين إلى 904 شخص من أصل 2844 مسجل، لانعدام توفر غير المحظوظين على الشروط المطلوبة. وبالتالي يكون معدل هجرة المغاربة إلى أمريكا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، خاصة في ولايته الأخيرة، قد وصل إلى حوالي 4 آلاف مستفيد.

اليوم، يبدو أن هذا العدد أصبح في مهب الريح بعدما قرر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلغاء "قرعة أمريكا"، وهو قرار في حالة لم يتراجع عنه، سيمتد على طول ولايته الرئاسية الأولى التي عمرها أربع سنوات. ما يعني أن عدد المغاربة الحالمين بالقرعة، بناء على المعدل المشار إليه سابقا، وهو 4000 شخص، سيحرمون من الهجرة إلى أمريكا كل سنة، أي أن 16 ألف مغربي ومغربية سيحرمون من تأشيرة التنوع الأمريكية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.. وهذا يعني أن الرقم سيرتفع في حال فاز الرئيس الأمريكي الجمهوري بولاية ثانية، إذ سيصل عدد المحرومين أو بالأحرى الممنوعين من الهجرة إلى أمريكا عن طريق القرعة إلى 32 ألف مغربي ومغربية. "الحاصول مع هاذ ترامب، غير الله يحد الباس وخلاص".



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قرعة أمريكا دونالد ترامب الهجرة تأشيرة التنوع ولاية

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