عاجل..جريمة مروعة تهز آسفي: موظف سجن يطلق النار على رأس مقاول في آسفي كان رفقة فتاتين.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة ﻿

اهتزت مدينة آسفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها مقاول في عقده السادس، بعد أن وجه له شخص يعمل كموظف سجن طلقة نارية على مستوى الصدر.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة آسفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها مقاول في عقده السادس، بعد أن وجه له شخص يعمل كموظف سجن طلقة نارية على مستوى الصدر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الجريمة، فإن الضحية البالغ من العمر 64 عاما والمسمى قيد حياته "محمد.ح" والذي يعمل في بيع السيارات، كان رفقة فتاتين، وقد دخل في نزاع مع موظفي سجن شاركاه جلسته الخمرية رفقة الفتيات، ما جعله يفر إلى محطة البنزين بواسطة سيارته، ليقوم باستخراج بندقية صيد للدفاع عن نفسه، لتتطور الأمور بعد أن انتزع الجاني البندقية ووجه طلقة إلى الضحية والتي أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي لوقوع هذه الجريمة، نشب حينما قرر الضحية فور انتهاء الجلسة الخمرية أخذ الفتيات معه لممارسة الجنس معهما، وهو الأمر الذي رفضه موظفا السجن واللذين قاما بمطاردته وقتله بطريقة بشعة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من اعتقالهما رفقة الفتاتين المذكورتين.