خطير..إطلاق أربع ''قرطاسات'' بطانطان لهذا السبب ﻿

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية بمدينة طانطان، مساء أمس الخميس، لإطلاق أربع رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، حاول تعريض عناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين من

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اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية بمدينة طانطان، مساء أمس الخميس، لإطلاق أربع رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، حاول تعريض عناصر الشرطة للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، وتحريض كلب حراسة لمهاجمتهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ،أنه حسب المعلومات الأولية، نشب عراك عنيف بين سائق سيارة رباعية الدفع وسيارة أجرة بسبب خلاف حول حادثة سير بأضرار مادية، وهو ما استدعى تدخل عناصر المداومة وفرق الدراجين للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، غير أن سائق السيارة الرباعية الدفع، الذي كان تحت تأثير الكحول، رفض الامتثال وأشهر سكينا في مواجهة عناصر الأمن، كما حرض عليهم كلب حراسة، وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى إطلاق أربع رصاصات تحذيرية في الهواء.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في محاولة القتل العمد والاحتجاز والسرقة، تمكن من التحصن داخل منزل عائلته قبل أن يلوذ بالفرار على متن سيارة أخرى، حيث تم تكثيف العمليات الأمنية إلى أن تسنى ضبطه عند الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الجمعة على مستوى المستشفى الإقليمي بالمدينة، بعدما تقدم لتضميد جرح طفيف أصيب به على مستوى كفه، يشتبه في كونه ناتج عن أداة حادة.

وحسب المصدر ذاته، تم تقديم العلاجات الضرورية للمشتبه فيه في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما جرى الاستماع إلى باقي أطراف الحادثة وللشهود الذين كانوا على متن سيارة الأجرة، وكذا الذين عاينوا مجريات تدخل الشرطة.



