بالفيديو.. ولد لفشوش يتسبب في حادثة سير بشارع ''بائعات الهوى'' بفاس ﻿

تسبب شاب عشريني كان يسوق سيارته بسرعة جنونية،في حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها صديقين كانا على متن دراجة نارية.

شوف تيفي

تسبب شاب عشريني كان يسوق سيارته بسرعة جنونية،في حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها صديقين كانا على متن دراجة نارية.

و تعود تفاصيل الحادثة حسب ما عاينت لحظتها "شوف تيفي" إلى ليلة الخميس-الجمعة،عندما كانا الشابين اللذين أصيب بكسور خطيرة، يحاولان التحرش بإحدى بائعات الهوى المتواجدات بساحة ملعب الخيل بمدينة فاس ،ليباغتهما صاحب السيارة الذي كان رفقة صديقته من الخلف حيث كان يسوق سيارته بسرعة جنونية.

و قد تم نقل المصابين إلى مستشفى الغساني لتلقي العلاجات الضرورية.