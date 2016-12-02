بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة ﻿

بعد انتقاده الساخر للمغاربة من خلال عرض كوميدي ،قدم الكوميدي السعودي ''سمير الحازم '' اعتذاره للمغرب و المغاربة موضحا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهذا البلد الاسلامي

شوف تيفي:م.جعدود

بعد انتقاده الساخر للمغاربة من خلال عرض كوميدي ،قدم الكوميدي السعودي "سمير الحازم " اعتذاره للمغرب و المغاربة موضحا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهذا البلد الاسلامي

و اعتذر الكوميدي من خلال تدوينة نشرها عبر حائطه الفايسبوكي قائلا: "اعتذر لأهل المغرب عن سوء الفهم و المغزى كان مقت الفكر السلبي عنكم وأسف للي حصل عند لبس" نافيا أن يكون قد فكر في السخرية من المغاربة.

و جاء هذا الاعتذار مباشرة بعدما أثار سخط المغاربة خلال عرضه الساخر من المغرب.