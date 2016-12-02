بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة ﻿

شوف تيفي:م.جعدود
بعد انتقاده الساخر للمغاربة من خلال عرض كوميدي ،قدم الكوميدي السعودي "سمير الحازم " اعتذاره للمغرب و المغاربة موضحا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهذا البلد الاسلامي
و اعتذر الكوميدي من خلال تدوينة نشرها عبر حائطه الفايسبوكي قائلا: "اعتذر لأهل المغرب عن سوء الفهم و المغزى كان مقت الفكر السلبي عنكم وأسف للي حصل عند لبس" نافيا أن يكون قد فكر في السخرية من المغاربة.
و جاء هذا الاعتذار مباشرة بعدما أثار سخط المغاربة خلال عرضه الساخر من المغرب.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.