فضيحة : تلاعبات في نتائج التوظيف بالتعاقد بأكاديمية سوس ماسة بعد تدخل ''القرابة'' ﻿

فجر عضو المكتب الوطني لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رشيد أيت العزيز، فضيحة من العيار الثقيل بوجود تلاعبات وخروقات للمساطر القانونية والمعمول بها في المباريات، مباشرة بعد خروج النتائج

شوف تيفي

فجر عضو المكتب الوطني لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رشيد أيت العزيز، فضيحة من العيار الثقيل بوجود تلاعبات وخروقات للمساطر القانونية والمعمول بها في المباريات، مباشرة بعد خروج النتائج الأولية لإمتحانات التعاقد الخاصة بالأطر التربوية التي تشرف عليها لجنة من المديرية الجهوية للتعليم.

وصرح رشيد أيت العزيز في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي " أن أول أمر يجب الوقوف عليه بعد صدور نتائج الإنتقاء الأولي، هو غياب بلاغ لأكاديمية سوس ماسة لإستدراك إعفاء أصحاب الإجازة المهنية كما هو متعارف عليه قانونا.

وتابع أيت العزيز أن المستوى الثاني من الخروقات والتلاعبات هو تواجد أسماء في لوائح الناجحين في مباراة الكتابي لم يكونوا متواجدين في الإنتقاء الأولي، وهو مايؤكد وجود تلاعب مكشوف على مستوى النتائج.

وأضاف أيت العزيز أن الفضيحة المدوية توجد على مستوى المواد، خاصة مادة الفيزياء والكيمياء، والإنجليزية، والعربية، في السلك الثانوي، إذ ثمت إضافة إسم لمترشح لم يكن متواجد في الإنتقاء الأولي.

وأعلن ذات النقابي في تدوينة على حائطه الفايسبوكي ، عن "فشل ذريع للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين سوس ماسة في امتحان التعاقد ، موضحا أن من وصفه "بالمرض الخبيث" ينتشر بسرعة كبيرة فبعد الفيزياء و الكيمياء و العربية و الانجليزية و التربية البدنية انتقل ليصيب سلك الابتدائي، معتبرا علاقة القرابة السبب المباشر في انتقال العدوى".

من جهة ثانية، ربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا بالمدير المكلف بتسيير المديرية الجهوية للتعليم بسوس ماسة لأخذ رأيه في الموضوع لرفع اللبس وتوضيح الحقيقة، لكن هواتفه ظلت ترن دون مجيب، في حين نشر بعض المرشحين لمباراة التعاقد لوائح قيل أنها عرفت إضافة أسماء لم تكن موجودة في الإنتقاء الأولي.