 عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة ﻿
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عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 11:08 عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة | بوليتيك
عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة
كشفت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فكك يوم أمس الخميس خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين مناصرين لتنظيم الدولة

شوف تيفي


كشفت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فكك يوم أمس الخميس خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين مناصرين لتنظيم الدولة الاسلامية، ينشطون بمدينتي فاس وطنجة.

وأفاد بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، بأنه من بين عناصر هذه الخلية معتقلان سابقان في قضايا الإرهاب كانا ينشطان في إطار الشبكة الإرهابية التي كان يقودها سنة 2003 مواطن فرنسي والتي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي تندرج في إطار رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بهذا التنظيم، أسفرت عن حجز بندقية صيد غير مرخصة وكمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء، وكذا مخطوطات تحث على الجهاد وأخرى تحتوي على تركيبات كيميائية مشبوهة.

وتؤكد التحريات الأولية، حسب البلاغ، أن أفراد هذه الخلية تربطهم علاقات وطيدة بعناصر ميدانية في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" بسوريا والعراق، في إطار تنسيق عمليات تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للجهاد في صفوف هذا التنظيم المتشدد، مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم بهذه البؤرة.

وأشار البلاغ إلى أن معالجة مختلف الخلايا الإرهابية المرتبطة بالساحة السورية العراقية كشفت أن استقطاب وإرسال العناصر المتطرفة إلى هذه المنطقة المتوترة يندرج في إطار الاستفادة من مختلف الدورات العسكرية بمعاقل "داعش" في أفق العودة إلى المملكة بهدف تنفيذ أجندته الإرهابية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.

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شوف تيفي المغرب خلية إرهاب العدالة

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