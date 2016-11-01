مؤلم..انفجار شارجور هاتف يقتل ثلاثة أطفال في الداخلة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
اهتز حي العفران بمدينة الداخلة خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها ثلاثة أطفال عقب اندلاع حريق مهول بمنزل أسرتهم.
وحسب مصادر محلية فإن الحريق المهول اندلع بسبب انفجار شاحن هاتف نقال"شارجور"،، ما أسفر عن إصابة الأطفال بحروق بليغة تسببت في مقتلهم على الفور بينما أصيبت الوالدة بحروق جد خطيرة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات.
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