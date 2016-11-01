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عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 11:03 عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن مقر وزارة الاتصال بالرباط، يعرف في هذه اللحظات حالة من الارتباك، بسبب اندلاع حريق بالطابق الأرضي للوزارة.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن مقر وزارة الاتصال بالرباط، يعرف في هذه اللحظات حالة من الارتباك، بسبب اندلاع حريق بالطابق الأرضي للوزارة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن الحريق جعل جميع موظفي الوزارة، يقررون المغادرة نتيجة تصاعد الدخان إلى باقي الطوابق وانقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف المصدر ذاته بأن الأمن الخاص بالوزارة، قام بإخماد النيران، موضحا بأن هناك احتمالا إلى أن تماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق.


 

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