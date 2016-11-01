نجيب بوليف يصف منتقدي العمل الحكومي في المجال الإقتصادي ''بالمكبوتين ديموقراطيا'' ﻿

أطلق نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية النار، على من أسماهم بالمشككين في التجربة الحكومية السابقة واصفا إياهم ''بأصحاب الكبث الديموقراطي''. وقدم الوزير السابق المنتدب في النقل

شوف تيفي

أطلق نجيب بوليف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية النار، على من أسماهم بالمشككين في التجربة الحكومية السابقة واصفا إياهم "بأصحاب الكبث الديموقراطي".

وقدم الوزير السابق المنتدب في النقل واللوجستيك أرقاما خاصة ببعض الأنشطة الإقتصادية، عبر تدوينة له على الفايسبوك، موضحا "أن الأرقام مهداة إلى المشوشين على إنجازات الحكومة السابقة، ومنهم بالأساس الذين يتكلمون باسم الاقتصاد، ولهم جريدة اقتصادية مشهورة، ويمثلون لوبي معروف...الذين يصرفون "كبتهم" الديمقراطي عبر التخويف والتهويل من تجربة العدالة والتنمية، ويدعون للردة الديمقراطية و ل"طحن" قرار الشعب الذي صوت يوم 4 شتنبر 2015 و 7 أكتوبر 2016".

وكشف بوليف في ذات التدوينة على حائطه الفايسبوكي، عن إصدار "المنتدى الاقتصادي العالمي" و "الرابطة العالمية لتسهيل المبادلات"، التقرير المرتبط ب "مؤشر تمكين التجارة"، enabling trade index والذي يصدر مرة كل سنتين. ويعطي هذا التقرير تقريرا حول مستوى تسهيل التجارة الخارجية ل 136 دولة بالعالم والنتيجة، هي تبوء المغرب الرتبة الأولى في شمال إفريقيا متقدما على تونس في مرتبتها 91، وعلى الجزائر في مرتبتها 121.

وإختتم بوليف تدوينته بعد تقديم المراتب التي إحتلها المغرب مقارنة مع الدول الإفريقية حسب المؤشرات الإقتصادية والذي يتضمن أكثر من خمسين مؤشرا، مؤكدا على أن حكومة عبد الإله بن كيران "ستواصل المسير".