 عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. ولد لفشوش يتسبب في حادثة سير بشارع بائعات الهوى بفاس | حوادث و حقوق

بالفيديو.. ولد لفشوش يتسبب في حادثة سير بشارع ''بائعات الهوى'' بفاس

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة | مجتمع

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة

فضيحة : تلاعبات في نتائج التوظيف بالتعاقد بأكاديمية سوس ماسة بعد تدخل القرابة | بوليتيك

فضيحة : تلاعبات في نتائج التوظيف بالتعاقد بأكاديمية سوس ماسة بعد تدخل ''القرابة''

عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة | بوليتيك

عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة

مؤلم..انفجار شارجور هاتف يقتل ثلاثة أطفال في الداخلة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..انفجار شارجور هاتف يقتل ثلاثة أطفال في الداخلة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل

نجيب بوليف يصف منتقدي العمل الحكومي في المجال الإقتصادي بالمكبوتين ديموقراطيا | بوليتيك

نجيب بوليف يصف منتقدي العمل الحكومي في المجال الإقتصادي ''بالمكبوتين ديموقراطيا''

عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان | مجتمع

عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان

صادم.. مجرم حاول اغتصاب والدته وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم.. مجرم حاول اغتصاب والدته وهذه هي التفاصيل

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 10:31 عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان | مجتمع
عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان
كشف موقع '' usatoday'' أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قرر إلغاء ما يطلق عليه ّقرعة أمريكا'' والتي تمكن العديد من الحالمين للهجرة إلى العيش في بلاد العم السام.

"شوف تيفي"


كشف موقع " usatoday" أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قرر إلغاء ما يطلق عليه ّقرعة أمريكا" والتي تمكن العديد من الحالمين للهجرة إلى العيش في بلاد العم السام.

وأوضح الموقع الأمريكي، بأن هذا القرار يعتبر من بين الخطوات التي وضعها دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي، حينما أكد أن الاختيار العشوائي للمهاجرين بواسطة القرعة لابد أن يتم وضع حد له.

وتجدر الإشارة إلى ان دونالد ترامب، عبر في العديد من المرات عن رغبته في الحد أو التقليل من نسبة المهاجرين إلى أمريكا وخاصة من العرب والمسلمين والذين وصفهم في بعض خطاباته العنصرية بالإرهابيين.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دونالد ترامب قرعة أمريكا الهجرة العم السام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة | مجتمع

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة

عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. حريق بوزارة الاتصال بالرباط..وهذه هي التفاصيل

بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر بزناس بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر ''بزناس'' بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل

المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش | مجتمع

المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد :1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء‎ | حصاد اليوم
منذ 30 دقيقة

الحصاد :1200 مصاب بالسيدا سنويا بالمغرب ووزارة الصحة تبشر المغاربة بأن سنة 2030 ستعرف نهاية الوباء‎

ما لم يظهر على التلفاز.. شاهد الهدية الثميـنة التي تلقاها الملك عند استقباله في نيجيريا | قنوات أخرى

ما لم يظهر على التلفاز.. شاهد الهدية الثميـنة التي تلقاها الملك عند استقباله في نيجيريا

كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها تحت شعار 40 سنة في خدمة المجتمع‎ | روبورتاج

كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها تحت شعار 40 سنة في خدمة المجتمع‎

فيديو متداول يلهب الفايسبوك : إنزال علم الجمهورية الوهمية ورفع العلم المغربي في قلب نيجيريا بعد وصول الملك محمد السادس | قنوات أخرى

فيديو متداول يلهب الفايسبوك : إنزال علم الجمهورية الوهمية ورفع العلم المغربي في قلب نيجيريا بعد وصول الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. ولد لفشوش يتسبب في حادثة سير بشارع بائعات الهوى بفاس | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. ولد لفشوش يتسبب في حادثة سير بشارع ''بائعات الهوى'' بفاس

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة | مجتمع

بالصورة.. الكوميدي السعودي الذي سخر من المغرب يقدم اعتذاره أو هاشنو طلب من المغاربة

فضيحة : تلاعبات في نتائج التوظيف بالتعاقد بأكاديمية سوس ماسة بعد تدخل القرابة | بوليتيك

فضيحة : تلاعبات في نتائج التوظيف بالتعاقد بأكاديمية سوس ماسة بعد تدخل ''القرابة''

عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة | بوليتيك

عاجل: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة

﻿ ﻿
اليوم 01:51 GMT

عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.