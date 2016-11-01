عاجل.. ضربة موجعة للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أمريكا..هذا ما قرره ترامب بخصوص قرعة مريكان ﻿

كشف موقع '' usatoday'' أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قرر إلغاء ما يطلق عليه ّقرعة أمريكا'' والتي تمكن العديد من الحالمين للهجرة إلى العيش في بلاد العم السام.

"شوف تيفي"



كشف موقع " usatoday" أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قرر إلغاء ما يطلق عليه ّقرعة أمريكا" والتي تمكن العديد من الحالمين للهجرة إلى العيش في بلاد العم السام.

وأوضح الموقع الأمريكي، بأن هذا القرار يعتبر من بين الخطوات التي وضعها دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي، حينما أكد أن الاختيار العشوائي للمهاجرين بواسطة القرعة لابد أن يتم وضع حد له.

وتجدر الإشارة إلى ان دونالد ترامب، عبر في العديد من المرات عن رغبته في الحد أو التقليل من نسبة المهاجرين إلى أمريكا وخاصة من العرب والمسلمين والذين وصفهم في بعض خطاباته العنصرية بالإرهابيين.