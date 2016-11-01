 صادم.. مجرم حاول اغتصاب والدته وهذه هي التفاصيل ﻿
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صادم.. مجرم حاول اغتصاب والدته وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 02:26 صادم.. مجرم حاول اغتصاب والدته وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم.. مجرم حاول اغتصاب والدته وهذه هي التفاصيل
جرائم الاغتصاب ضد الأصول قد لا يتسامح معها القانون من خلال الحكم بعدد قليل من السنوات، في حين قد يتسامح في الحكم بسنوات قليلة في جرائم أقل ضررا، أما ضد الأصول فالقانون يطبق بالصرامة القصوى.

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جرائم الاغتصاب ضد الأصول قد لا يتسامح معها القانون من خلال الحكم بعدد قليل من السنوات، في حين قد يتسامح في الحكم بسنوات قليلة في جرائم أقل ضررا، أما ضد الأصول فالقانون يطبق بالصرامة القصوى.

وفي هذا السياق فقد اهتزت مدينة الحسيمة لجريمة شخص شبع قرقوبي في حق أقرب الناس إليه، وبالتالي أغمضت عيناه على من حوله،حيث لم يجد إلا أمه التي حاول اغتصابها مهددا إياها بجنوية، لكن لحسن الحظ كان له الجيران بالمرصاد.

وعلم من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكمت على المجرم المذكور بعشر سنوات نافذة أمس، حيث تم تشديد العقوبة في حقه نظرا للجرم الخطير الذي كاد يرتكبه في حق من ولدته.

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مجرم اغتصاب تهديد قرقوبي قانون

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