بعد مراكش.. مشعوذ وشاب تفرشو بممارسة الجنس وها أشنو وقع ليهم ﻿

بعد حادث مراكش الأسبوع الماضي بعد أن ألقى الأمن القبض على شيخ سبعيني وشاب ضبطا يمارسان الجنس بأحد فنادق مراكش، ألقت مصالح الأمن بالدار البيضاء القبض على مشعوذ وشاب تم توقيفهما في حالة تلبس بممارسة

شوف تيفي

بعد حادث مراكش الأسبوع الماضي بعد أن ألقى الأمن القبض على شيخ سبعيني وشاب ضبطا يمارسان الجنس بأحد فنادق مراكش، ألقت مصالح الأمن بالدار البيضاء القبض على مشعوذ وشاب تم توقيفهما في حالة تلبس بممارسة الجنس نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر مطلع أن الأمن توصل بمعلومات مؤكدة من طرف أحد الأشخاص الذي كشف أن الرجل الذي يشتغل في السحر والشعوذة يستقبل شابا في كل مرة داخل بيته، الشيء الذي بعث شيئا من الشك وجعل الأمن يتحرك للقبض على المتهمين في أفق تقديمهم للعدالة بعد انتهاء البحث معهما.